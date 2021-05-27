Джанлуїджі покине міланців в кінці червня

Джерело - Чемпіон.

Мілан провів трансфер голкіпера Лілля Майка Меньяна, який підписав з россонері контракт на п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід Меньяна обійшовся Мілану в 13 мільйонів євро плюс бонуси.

Mike's Rossonero adventure begins! ✍️



Ecco il nostro primo nuovo acquisto! ✍️ #SempreMilan pic.twitter.com/kA6UAn9A0s — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

У минулому сезоні 25-річний воротар зіграв в 48 матчах у всіх турнірах. У Мілані голкіпер збірної Франції замінить Джанлуїджі Доннарумма, який покине Сан-Сіро в червні.