Російському популярному журналісту відмовили в акредитації на Євро-2020

Джерело - sport24.ru.
Відомий російський журналіст та коментатор Нобель Арустамян не отримав акредитацію для роботи на Євро-2020, оскільки його кандидатуру заблокували в оргкомітеті турніру в Баку.
Про це заявив блогер і журналіст Василь Уткін.
"Якщо буває на світі скотиняча несправедливість, то ось вона. Нобель Арустамян фактично не працює на Євро. Він не акредитований.
Тому що добро на акредитацію повинні дати всі місцеві оргкомітети, в усіх країнах. І Баку блокував Нобеля. Який, до речі, по народженню бакинець.
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Що це, як не позбавлення людини [права] займатися своєю професією з комбінованого національного принципу?
Адже зрозуміло, що Нобель і не поїхав би працювати в Азербайджан. Тепер не поїде ні в Лондон, ні в Амстердам. Тому що ось такі ось бувають скоти на світлі. Оргкомітет Євро в Баку, прийміть промені мого крижаного презирства", - зазначив Уткін.