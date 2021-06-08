Російському популярному журналісту відмовили в акредитації на Євро-2020

Арустамяна не акредитували на Євро-2020

Відомий російський журналіст та коментатор Нобель Арустамян не отримав акредитацію для роботи на Євро-2020, оскільки його кандидатуру заблокували в оргкомітеті турніру в Баку.

Про це заявив блогер і журналіст Василь Уткін.

"Якщо буває на світі скотиняча несправедливість, то ось вона. Нобель Арустамян фактично не працює на Євро. Він не акредитований. Тому що добро на акредитацію повинні дати всі місцеві оргкомітети, в усіх країнах. І Баку блокував Нобеля. Який, до речі, по народженню бакинець.

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