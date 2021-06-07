Відомий російський журналіст і коментатор Василь Уткін позитивно ставиться до нової форми збірної України на чемпіонат Європи.

Про це заявив сам Уткін.

"Я ось чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Наприклад, власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий спорт поза політикою): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся.

Мені особисто на диво все одно, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, спочатку - на офіційній презентації - прапор Росії на рукаві був зображений в перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу", - зазначив Уткін.