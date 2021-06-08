 Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр

Сьогодні 10:28 377 0
Став відомий найкращий гравець матчу
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр
#Україна, #Кіпр

Джерело - football24.ua.

Найкращим гравцем товариського матчу проти Кіпру став Марлос, який набрав 251 бал.

Про це повідомляє InStat.

33-річний півзахисник збірної України відіграв перший тайм поєдинку і встиг віддати 2 результативні передачі. До трійки найкращих також увійшли Едуард Соболь (250) і Андрій Ярмоленко (336). 

Найгіршим гравцем серед українців став Артем Бєсєдін, який з'явився на полі у другому таймі. Форварду Динамо вдалось набрати 217 балів.

Рейтинг гравців збірної України:

1. Марлос – 251 бал.
2. Едуард Соболь – 250.
3. Андрій Ярмоленко – 336.
4. Олександр Зінченко – 321.
5. Олександр Зубков – 313.
6. Євген Макаренко – 295.
7. Олександр Караваєв – 287.
8. Тарас Степаненко – 286.
9. Руслан Маліновський – 284.
10. Андрій Пятов – 280.
11. Сергій Кривцов – 278.
12. Микола Матвієнко – 277.
13. Роман Яремчук – 272.
14. Ілля Забарний – 259.
15. Георгій Судаков – 245.
16. Микола Шапаренко – 234.
17. Артем Бесєдін – 217.

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.

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