Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр

Джерело - football24.ua.
Найкращим гравцем товариського матчу проти Кіпру став Марлос, який набрав 251 бал.
Про це повідомляє InStat.
33-річний півзахисник збірної України відіграв перший тайм поєдинку і встиг віддати 2 результативні передачі. До трійки найкращих також увійшли Едуард Соболь (250) і Андрій Ярмоленко (336).
Найгіршим гравцем серед українців став Артем Бєсєдін, який з'явився на полі у другому таймі. Форварду Динамо вдалось набрати 217 балів.
Рейтинг гравців збірної України:
1. Марлос – 251 бал.
2. Едуард Соболь – 250.
3. Андрій Ярмоленко – 336.
4. Олександр Зінченко – 321.
5. Олександр Зубков – 313.
6. Євген Макаренко – 295.
7. Олександр Караваєв – 287.
8. Тарас Степаненко – 286.
9. Руслан Маліновський – 284.
10. Андрій Пятов – 280.
11. Сергій Кривцов – 278.
12. Микола Матвієнко – 277.
13. Роман Яремчук – 272.
14. Ілля Забарний – 259.
15. Георгій Судаков – 245.
16. Микола Шапаренко – 234.
17. Артем Бесєдін – 217.
Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.