Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр

Став відомий найкращий гравець матчу

Найкращим гравцем товариського матчу проти Кіпру став Марлос, який набрав 251 бал.

Про це повідомляє InStat.

33-річний півзахисник збірної України відіграв перший тайм поєдинку і встиг віддати 2 результативні передачі. До трійки найкращих також увійшли Едуард Соболь (250) і Андрій Ярмоленко (336).

Найгіршим гравцем серед українців став Артем Бєсєдін, який з'явився на полі у другому таймі. Форварду Динамо вдалось набрати 217 балів.

Рейтинг гравців збірної України:

1. Марлос – 251 бал.

2. Едуард Соболь – 250.

3. Андрій Ярмоленко – 336.

4. Олександр Зінченко – 321.

5. Олександр Зубков – 313.

6. Євген Макаренко – 295.

7. Олександр Караваєв – 287.

8. Тарас Степаненко – 286.

9. Руслан Маліновський – 284.

10. Андрій Пятов – 280.

11. Сергій Кривцов – 278.

12. Микола Матвієнко – 277.

13. Роман Яремчук – 272.

14. Ілля Забарний – 259.

15. Георгій Судаков – 245.

16. Микола Шапаренко – 234.

17. Артем Бесєдін – 217.

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.