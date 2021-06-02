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Шахтар запропонує 25 млн євро за захисника Галатасарая

Сьогодні 12:58 823 0
Шахтар готує трансфер захисника
Шахтар запропонує 25 млн євро за захисника Галатасарая
#Шахтар, #Галатасарай

Джерело - tribuna.com.

Шахтар готує трансферну пропозицію по захиснику Галатасарая Маркао.

Про це повідомляє Aksam.

Пропозиція трансферу гравця складе 25 млн євро.

Офіційна пропозиція буде зроблено після виборів в турецькому клубі, які відбудуться 19 червня.

24-річний бразилець був другим в списку гірників на цю позицію. Спочатку донецький клуб хотів підписати захисника Сассуоло Марлона, але італійці запросили за нього 35 млн євро.

23 травня Маркао продовжив контракт з Галатасараєм до 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.

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