Шахтар запропонує 25 млн євро за захисника Галатасарая

Джерело - tribuna.com.
Шахтар готує трансферну пропозицію по захиснику Галатасарая Маркао.
Про це повідомляє Aksam.
Пропозиція трансферу гравця складе 25 млн євро.
Офіційна пропозиція буде зроблено після виборів в турецькому клубі, які відбудуться 19 червня.
24-річний бразилець був другим в списку гірників на цю позицію. Спочатку донецький клуб хотів підписати захисника Сассуоло Марлона, але італійці запросили за нього 35 млн євро.
23 травня Маркао продовжив контракт з Галатасараєм до 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.