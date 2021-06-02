Шахтар запропонує 25 млн євро за захисника Галатасарая

Шахтар готує трансфер захисника

Шахтар готує трансферну пропозицію по захиснику Галатасарая Маркао.

Про це повідомляє Aksam.

Пропозиція трансферу гравця складе 25 млн євро.

Офіційна пропозиція буде зроблено після виборів в турецькому клубі, які відбудуться 19 червня.

24-річний бразилець був другим в списку гірників на цю позицію. Спочатку донецький клуб хотів підписати захисника Сассуоло Марлона, але італійці запросили за нього 35 млн євро.

23 травня Маркао продовжив контракт з Галатасараєм до 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.