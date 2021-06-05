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Худжамов: Українські арбітри - мафіозна структура

Сьогодні 12:10 145 0
Експерт розкритикував роботу українських арбітрів
Худжамов: Українські арбітри - мафіозна структура
#Худжамов, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Sport Arena.

Колишній голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов негативно ставиться до нинішнього рівня українських арбітрів.

Про це заявив сам Худжамов.

"Це гідра, яку ніхто не зможе побороти. Є ті, хто дивиться за суддями, призначають їх. Є ті, хто впливають на суддів. Вони всі їдуть в одній упряжці. Вони можуть когось показово торохнути, але щоб по-справжньому - це практично неможливо. Це мафіозна структура, де є поверхи і відповідальність. Чемпіонат цього року цікавий. Але половину суддів не те що не можна підпускати до футболу, їх треба, б###ь, н###й вигнати (вигнати геть - прим.).

Коли я ще грав, я знав кілька команди, до яких ти приїжджаєш і знаєш, що судді дають вже тільки за приїзд - 100-300 тисяч гривень. Треба було зробити щось екстраординарне, щоб виїхати звідти хоча б з одним очком. Бувало, що м'яч потрапив в око, руки у гравця за спиною, а суддя каже, що це пенальті. Це був легіонер. Я його покликав, показав арбітру, що очей червоний від попадання м'яча. Він каже, щоб я подивився повтор в перерві. Я подивився і кажу: "Ну і що?". Він відповідає: "Я помилився".

А як убивали в Кубку Зорю в Олександрії. Це катастрофа. У наступному матчі - червона картка Васілю. За що? А відмазку ти читав? "Він йшов небезпечно, ми захищаємо футболістів від отримання травм". Він зіграв у м'яч першим, головою. Зламав ногу Каргбо - виглядало це жахливо, але це збіг. Він грав головою на рівні ніг, і вибив м'яч. Після простору, б###ь, ВАР. Нахер той ВАР?

У нас є аграрні команди з грошима, не тільки аграрні. Вони підмазують суддів і йдуть до своєї мети. Оп, і вийшли в єврокубки. А все потім: "Красені, вийшли в єврокубки". Але якби рефері судили як треба, як в Англії, вийшли б ці команди кудись? А потім вони в Європі їм не свистять. Президенти цих клубів самі собі стріляють в ногу.

А в першій лізі взагалі п####ц. Ти ж знаєш, що перед чемпіонатом завезли в УАФ, щоб їх не чіпали. І вони розповідають, що вийдуть в УПЛ. А нахера виходити, якщо свого стадіону немає? Щоб знову бомжувати?

Деякі судді кажуть, що їм заплатили, щоб замочити нашу команду, інакше вони не будуть більше судити. Я б в такому випадку вийшов би на поле і гриз би всіх зубами. Спробуй замочити. Стали і відбиваємось. Щоб він не зміг замочити, щоб його, суку, зняли. І ті, хто попросив замочити, теж мови собі в дупу засунули. Але не завжди вистачає сил. Я провів багато матчів, коли судді глушили Маріуполь. У нас грошей навіть на премії не було, за 3 роки я отримав 2-3 премії", - сказав Худжамов.

Нагадаємо, Металіст 1925 не планує бути сателітом Шахтаря.

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