Металіст 1925 не планує бути сателітом Шахтаря

Металіст 1925 не буде масово орендувати молодих гравців у Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 у разі виходу в УПЛ не планує масову оренду гравців у Шахтаря, щоб за прикладом Маріуполя не перетворитися у фарм-клуб.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що харків'яни якраз планують активно брати футболістів в оренду, з огляду на те, що молодіжний чемпіонат U-21 з нового сезону буде скасований, а Шахтарю потрібно кудись віддати перспективних гравців.

Наразі у складі харківської команди два футболісти з Шахтаря, проте значно збільшувати це число клуб не збирається.