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Маліновський: У Серії А є футболісти сильніше, ніж Роналду

Сьогодні 14:24 302 0
Українець виділив гравця, який, на його думку, сильніше іменитого португальця
Маліновський: У Серії А є футболісти сильніше, ніж Роналду
#Маліновський, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський не вважає Роналду найсильнішим гравцем в Серії А.

Про це заявив сам українець.

"Найсильніший футболіст, проти якого я грав в Серії А? Важко сказати, але я Роналду не скажу відразу ж. Дійсно, є набагато сильніше футболісти в Серії А, ніж Роналду.

Я можу сказати, найсильніший, з ким я грав. Це Мюріель, він неймовірний футболіст. Я думаю, якби у нього було трохи по-іншому, він би грав в командах нібито Барселони і Реала.

Що я маю на увазі? Ну, може, якби він був більш серйозним. Він такий - він душа роздягальні, завжди посміхається, жартує, веселий завжди. Він музику ставить в роздягальні, латиноамериканські свої пісні, танцювальні.

Хто все ж найсильніший, проти кого я грав? Мені дуже подобається Зелінський з Наполі. Я думаю, це дуже сильний футболіст. Дуже важко проти нього грати - він мобільний, двоногий, технічний, робить хороший обсяг, розумний футболіст.

Багато таким футболістів можна назвати, але мені особисто подобається Зелінський", - розповів Маліновський.

Раніше, Маліновський прокоментував перемогу збірної України над Північною Ірландією.

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