Маліновський: Потрібно було забивати більше

Після невдалих матчів перемога над Північною Ірландією є дуже важливою з емоційної точки зору.

Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

"Найважливіше, що після серії невдалих результатів ми при хорошій підтримці трибун - спасибі Дніпру - виграли цей матч. Потрібно було забивати більше, але я сподіваюся, що заб'ємо в наступних іграх. Непогана гра. Відрізками трохи краще, відрізками трохи гірше. Але нічого, це товариський матч, хоча результат також був важливий. Ми виграли і будемо готуватися до наступного матчу з Кіпром. Починається такий період, коли потрібно добре попрацювати на тренуваннях і викладатися на максимум, щоб підійти до Євро в хорошій формі.

Думаю, що сьогодні суперника потрібно було зустрічати вище. При пресингу вони робили довгі передачі, а наша оборона добре грала на підборі. У першому таймі у нас не було особливих проблем. У другому таймі у суперника було багато флангових передач до штрафного. Захисникам важко, тому що не можна було фолити. Треба було відсувати гру від своїх воріт і забивати другий м'яч.

Які завдання були від Шевченка? Він просив грати в свій футбол, використовувати простір, щоб нападники відкривалися в недодачу з нашого боку між лініями, між захисниками. Потрібно було компактно зіграти в обороні, суперники мали кілька моментів після стандартів. Бущан добре зіграв в одному з моментів. Тренер налаштовував на те, що вдома потрібно порадувати уболівальників перемогою.

Після серії таких матчів цей виграш дуже важливий з емоційної точки зору. Потрібно було виграти, через чотири дні вже наступна гра. Думаю, в Харкові теж прийдуть люди подивитися, повболівати за збірну. Буде ще одна важлива гра, потрібно добре підготуватися", - сказав Маліновський.