Емері став співвласником іспанського клубу

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Вільярреала Унаї Емері став співвласником клубу Реал Уніон, що виступає в третьому дивізіоні іспанського футболу.
Про це повідомляє Marca.
Після довгих місяців переговорів фахівця вдалося купити 20 відсотків акцій клубу.
Свого часу в складі цієї команди виступали дідусь і батько Емері. Обидва грали на позиції голкіпера.
Нагадаємо, Реал Уніон заснований в 1915 році. У 1929-му клуб став одним з учасників дебютного сезону Ла Ліги.
Раніше повідомлялося, що Емері встановив унікальне досягнення в Лізі Європи.