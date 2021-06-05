Емері став співвласником іспанського клубу

Спеціаліст вклався в команду, за яку виступали його дідусь і батько

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері став співвласником клубу Реал Уніон, що виступає в третьому дивізіоні іспанського футболу.

Про це повідомляє Marca.

Після довгих місяців переговорів фахівця вдалося купити 20 відсотків акцій клубу.

Свого часу в складі цієї команди виступали дідусь і батько Емері. Обидва грали на позиції голкіпера.

Нагадаємо, Реал Уніон заснований в 1915 році. У 1929-му клуб став одним з учасників дебютного сезону Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Емері встановив унікальне досягнення в Лізі Європи.