Емері встановив новий рекорд у Лізі Європи

Вільярреал обіграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи в серії пенальті.

Актуально: Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд фіналу Ліги Європи

Для головного тренера "жовтої субмарини" Унаї Емері даний тріумф став четвертим в розіграші другого за значущістю єврокубкового турніру.

Відзначимо, що раніше іспанський тренер перемагав в Лізі Європи разом з Севільї в 2014, 2015 і 2016 році.

За кількістю перемог в турнірі Емері обійшов Джованні Трапаттоні, який ставав переможцем Кубка УЄФА тричі (Ювентус - 1977, 1993; Інтер - 1991).

Нагадаємо, Вільярреал у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи.