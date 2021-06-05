Сабо: У Шевченка будуть проблеми

Головному тренеру збірної України Андрію Шевченку буде непросто з вибором стартового складу на Євро-2020.

Про це заявив колишній тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо.

"Мені сподобалася гра. Особливо перший тайм. Контроль м'яча був хороший, швидкості були хороші, були гольові моменти, прекрасний забитий м'яч. Вони витягли з лівої зони захисника і вийшло так, що наш вільний гравець забив м'яч. Караваєв зробив прекрасну передачу.

Що стосується складу. Той же Степаненко, який вийшов на заміну. Для мене Степаненко, як для професійного тренера, один з найкращих опорних півзахисників в Європі. Він прекрасно страхує і праворуч, і ліворуч.

У тренерського штабу будуть проблеми, тому що з'явився Зінченко, Марлос є Марлос. Нікуди від цього ми не дінемося - це футболіст. І той же Степаненко.

Ну і захисна лінія - Караваєв і Миколенко - це динамівці, ну і воротар. Шевченко вирішив поставити захист київського Динамо.

У другому таймі створили дуже багато хороших моментів", - зазначив Сабо.