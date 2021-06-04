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Пірло може очолити Евертон

Сьогодні 20:55 152 0
Андреа Пірло може продовжити тренерську кар'єру в АПЛ
Пірло може очолити Евертон
#Пірло, #Евертон, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Евертон планує розпочати переговори з екстренером Ювентуса Андреа Пірло.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відхід Карло Анчелотті став певною несподіванкою для керівництва Евертона, тому чіткого плану для заміни немає. Раніше серед кандидатів називались Моєс, Ешпіріту Санту і Фонсека, однак "іриски" можуть зробити ставку на ще одного італійця.

Андреа Пірло був звільнений з Ювентуса і тепер вільно може шукати собі нове місце роботи.

Нагадаємо, Евертон фінішував на 10-й сходинці АПЛ та вкотре залишився без єврокубків.

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