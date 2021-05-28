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Пірло покинув Ювентус

Сьогодні 12:46 484 0
Ювентус оголосив про відставку Пірло
Пірло покинув Ювентус
#Пірло, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус розірвав контракт з головним тренером команди Андреа Пірло.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

"Спасибі Андреа. Це перші слова, які ми всі повинні вимовити в кінці цього особливого досвіду спільного життя. Кілька місяців тому Андреа Пірло, ікона світового футболу, почав нову пригода на лавці запасних Ювентуса, першу для нього в якості тренера.

Для цього, перш за все, потрібно сміливість, а також усвідомлення власних можливостей, особливо в період, зазначений тисячами труднощів, коли світ змушує пандемію день за днем ​​заново винаходити свої власні правила. Андреа теж поступив так: він почав (і ми впевнені в цьому: його кар'єра тренера буде блискучою) шлях трансформації.

За все це, за мужність, відданість справі, пристрасть, з якою він стикався кожен день, за досягнуті успіхи, ми щиро дякуємо. А також бажаємо удачі в майбутньому, яке, безсумнівно, буде прекрасним", - йдеться в повідомленні.

У сезоні, що завершився Ювентус вперше за 10 років не став чемпіоном Італії.

 
 
 
 
 
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Публикация от Juventus (@juventus)

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