Манчестер Сіті пообіцяв Гвардіолі нового форварда

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола отримає посилення атаки на місце Серхіо Агуеро, який пішов у Барселону.

Про це розповів глава англійського клубу Халдун аль-Мубарак

"Ми втратили справжню легенду клубу, замінити його важко. Однак влітку ми знайдемо потрібно гравця в атаку, щоб його замінити.

Деякі інші позиції теж вимагають посилення, але їх не так багато. Говоримо про якість, а не кількість.

У нас неймовірний склад, тому що звичайна команда не виграє АПЛ і не виходить у фінал Ліги чемпіонів", - вважає аль-Мубарак.