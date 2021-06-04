Манчестер Сіті пообіцяв Гвардіолі нового форварда

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола отримає посилення атаки на місце Серхіо Агуеро, який пішов у Барселону.
Про це розповів глава англійського клубу Халдун аль-Мубарак
"Ми втратили справжню легенду клубу, замінити його важко. Однак влітку ми знайдемо потрібно гравця в атаку, щоб його замінити.
Деякі інші позиції теж вимагають посилення, але їх не так багато. Говоримо про якість, а не кількість.
У нас неймовірний склад, тому що звичайна команда не виграє АПЛ і не виходить у фінал Ліги чемпіонів", - вважає аль-Мубарак.
Раніше, керівник Манчестер Сіті вибачився за вступ до Суперліги.