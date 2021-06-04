 Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Реала | Футбол | Champion.com.ua
Ребров залишив Ференцварош
Сьогодні 15:02 1406
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 21:14 1410
Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 21:13 1763
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Сьогодні 21:00 394
На Roland Garros заарештована російська тенісистка
Сьогодні 14:58 2300
Павелко: Збірна України зняла прокляття
Сьогодні 12:54 651
Вболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Північною Ірландією
Сьогодні 11:09 1451 1
В Токіо в готелі були забиті вікна, не можна було подихати повітрям
Сьогодні 10:54 664
Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів
Сьогодні 08:08 649
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:57 18474
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:31 71
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:00 365
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 685 1
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:51 624
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 300
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:45 2434
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:05 42134 3
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 23:00 3467 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 21:29 1482
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
Вчора 20:40 464
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020 Дима Копий
Вчора 16:32 800
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню Valeriy Ruchka
Вчора 15:21 1558
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 3793
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 5634
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
Вчора 11:03 3753
Прямі трансляції
Навколо спорту

Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Реала

Сьогодні 20:26 289 0
Рафаель Варан може змінити клуб
Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Реала
#Варан, #Реал

Джерело - terrikon.com.

Захисник Рафаель Варан продовжує відмовлятися від продовження контракту з Реалом і готується до переїзду у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ABC.

Передбачувана сума трансферу може скласти 70 мільйонів євро.

"Червоні дияволи" запропонували французу вигідну п'ятирічну угоду, і він відхиляє пропозиції Реала.

Мадридський клуб, як і раніше, прагне досягти угоди з Вараном про продовження контракту, але Юнайтед готовий зробити все, щоб переманити футболіста.

У минулому сезоні французький захисник взяв участь в 31 матчі Реала в усіх турнірах, в якому відзначився двома голами.

Раніше, у Реалі визначилися з майбутнім Варана.

Коментарі ()