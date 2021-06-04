Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Реала

Рафаель Варан може змінити клуб

Захисник Рафаель Варан продовжує відмовлятися від продовження контракту з Реалом і готується до переїзду у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ABC.

Передбачувана сума трансферу може скласти 70 мільйонів євро.

"Червоні дияволи" запропонували французу вигідну п'ятирічну угоду, і він відхиляє пропозиції Реала.

Мадридський клуб, як і раніше, прагне досягти угоди з Вараном про продовження контракту, але Юнайтед готовий зробити все, щоб переманити футболіста.

У минулому сезоні французький захисник взяв участь в 31 матчі Реала в усіх турнірах, в якому відзначився двома голами.

Раніше, у Реалі визначилися з майбутнім Варана.