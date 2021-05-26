У Реалі визначилися з майбутнім Варана

Захисник залишиться мадридську команду

Захисник мадридського Реала Рафаель Варан покине клуб в це міжсезоння.

Про це повідомляє AS.

У гравця з'явилося бажання спробувати сили в іншому чемпіонаті.

Термін його контракту закінчується влітку 2022 року, тому вершкові вирішили поквапитися і продати гравця якомога швидше, щоб він не пішов безкоштовно.

Відзначається, що в королівському клубі розраховують виручити на трансфер француза понад 60 мільйонів євро.

Найближчим часом на заміну йому буде підписаний на правах вільного агента Давид Алаба.

Разом з варанів команду, швидше за все, покинуть Марсело і Іско. За трьох футболістів в Реалі хочуть отримати близько 100 мільйонів євро.

У минулому сезоні французький захисник взяв участь в 31 матчі Реала в усіх турнірах, в якому відзначився двома голами.

Раніше, Ювентус хоче перехопити Аллегрі у Реала.