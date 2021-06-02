Ребров: У мене чинний контракт з Ференцварошем

Раніше з'являлася інформація, що Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році

У головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва були пропозиції від інших клубів.

Про це він розповів порталу Команда №1.

"У мене чинний контракт терміном ще на рік, і я поважаю цей договір. Я не з тих людей, які біжать за першої ліпшої нагоди, побачивши поліпшені умови. Перед стартом минулого сезону у мене були дуже хороші пропозиції від дуже хороших клубів. Але у мене такий характер - якщо працюю з кимось, вірю в цих людей, то не можу просто так розірвати контракт. І я радий, що залишився в Ференцвароші", - заявив фахівець.

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"Взаємна повага керівників, тренерів, гравців - це перше, з чого я починаю розмову в новій команді. Але те, що відбувається зараз, трохи негарно по відношенню до мене. Все-таки за три роки роботи у нас були хороші відносини, були успіхи, і я завжди буду вдячний керівникам клубу за те, що мене сюди запросили, а також уболівальникам, які підтримували в усьому. Але прийшов час поважати і мене", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров запасний варіант для Фенербахче.