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Павелко: Збірна України зняла прокляття

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Голова УАФ підбив підсумки перемоги синьо-жовтих
Павелко: Збірна України зняла прокляття
#Павелко

Джерело - ТК Футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко задоволений грою збірної України у контрольному матчі зі Північною Ірландією (1:0).

Про це заявив сам функціонер.

"Є вже якісь забобони, напевно. Чотири поспіль матчі завершувалися з рахунком 1:1. Тут останні хвилини, причому при іншій грі, і дуже не хотілося, щоб знову було 1:1. Я вдячний нашим дніпровським уболівальникам. Вони зарядили своєю енергетикою прекрасною, і ми зняли це прокляття 1:1. Сьогодні нарешті прийшла перемога. Не стільки перемога, скільки якість гри, яка, я думаю, подобається нашим вболівальникам.

Я впевнений, що тренерський штаб отримав багато інформації для Євро і на майбутні ігри нашої збірної.

Чудовий матч. Дякую Дніпру! Збірна сьогодні в такому місті, як Дніпро, отримує нову історію. Я думаю, що у Львова з'явилася конкуренція. Тут збірна провела п'ять матчів без поразок. Далі вболівальники по всій країні будуть підтримувати збірну", - сказав Павелко.

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