 Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів

Сьогодні 08:08 135 0
Фахівець прокоментував перемогу над Північною Ірландією
Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів
#Україна, #Шевченко

Джерело - ТК Футбол.

Головного тренера збірної України Андрія Шевченка цікавила цілісність гри підопічних та їх готовність у контрольному матчі (1:0) з Північною Ірландією.

Про це заявив сам фахівець.

"Для нашої впевненості це була дуже важлива гра. Навіть якщо це товариські ігри, то результат теж важливий. Хлопці перейнялися цим, було прагнення і бажання перемогти. Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів. У другому таймі команда трохи втомилася, десь був брак. Але загалом ми провели непогану гру.

Який сценарій ми відпрацьовували? Готувалися до Північної Ірландії, а не до суперників на Євро. Розуміли, наскільки ця команда грає вертикально. Було важливо тримати лінію оборони і менше піднімати крайніх захисників. Намагалися шукати вертикальні передачі між лініями з хорошими відкриваннями наших півзахисників. І вже після цього робити передачі за спини в вільні зони. У першому таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів непогано вибігав, Ярмоленко теж. Півзахисники свої завдання виконали.

Мене цікавить цілісність, як сьогодні підготовлена ​​команда. Малюнок гри і кінцівка матчу - наслідок навантажень. Зараз ми їх вже практично прибираємо. Залишився ще один спаринг, і після цього ми їдемо в Румунію, будемо готуватися", - сказав Шевченко.

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