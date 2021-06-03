Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі напередодні Євро-2020 збірна Англії здолала Австрію.
Контрольний матч
2 червня
Англія - Австрія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Сака
Нагадаємо, Шевченко може замінити Соболя в заявці на Євро-2020.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|2000
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі напередодні Євро-2020 збірна Англії здолала Австрію.
Англія - Австрія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Сака
Нагадаємо, Шевченко може замінити Соболя в заявці на Євро-2020.