 Куман залишиться в Барселоні на наступний сезон | Футбол | Champion.com.ua
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Куман залишиться в Барселоні на наступний сезон

Сьогодні 21:40 123 0
Куман продовжить працювати з Барселоною
Куман залишиться в Барселоні на наступний сезон
#Барселона, #Куман

Джерело - Чемпіон.

Барселона вирішила достроково не розривати контракт з головним тренером команди Рональдом Куманом.

Про це розповів президент клубу Жуан Лапорта.

"Після тривалих роздумів ми домовились, що продовжимо співпрацювати з Рональдом Куманом. Ми задоволені його роботою", – заявив Лапорта.

Чинний контракт 58-річного нідерландського фахівця розрахований до літа 2022 року, але ЗМІ рясніли повідомлення про можливий відхід Кумана з посади головного наставника клубу. Також преса інформує, що Лапорта може запропонувати Рональду продовження співпраці ще на рік.

Куман очолив Барселону влітку минулого року. Під керівництвом Рональда Кумана каталонці виграли Кубок Іспанії та на третьому місці завершили Ла-Лігу.

Раніше повідомлялося, що П'янич покине Барселону через Кумана.

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