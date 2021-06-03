П'яніч покине Барселону через Кумана

Міралем П'яніч може змінити клуб

Півзахисник Барселони Міралем П'яніч не може порозумітися з головним тренером команди Рональдом Куманом.

Про це розповіла журналістка Лая Тудель.

31-річний півзахисник очікував, що зможе особисто зустрітися з наставником "блаугранас" після завершення сезону, щоб обговорити своє майбутнє у клубі. Однак нідерландський фахівець проігнорував гравця.

П'яніч звернувся до керівництва клубу з проханням про трансфер, якщо Куман залишиться біля керма команди. Контракт футболіста розрахований ще на три роки.

У сезоні 2020/21 П'яніч провів 1295 хвилин, відігравши 30 матчів в усіх турнірах.

Нагадаємо, Барселона веде переговори про підписання Депая.