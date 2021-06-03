Барселона веде переговори про підписання Депая

Футболіст може підписати контракт на два або три роки

Барселона веде переговори про підписання нападника Ліона Мемфіса Депая.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють терміни контракту: мова йде про угоду до 2023 або 2024 року.

Повідомлялося, що Депай може відмовитися від переходу в Барселону в разі звільнення Рональда Кумана. Рішення щодо майбутнього голландського тренера повинні прийняти сьогодні.

В кінці червня 27-річний Депай стане вільним агентом. У минулому сезоні Мемфіс забив 22 м'ячі і віддав 12 результативних передач в 40 матчах Ліона.