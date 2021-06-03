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Барселона веде переговори про підписання Депая

Сьогодні 14:09 186 0
Футболіст може підписати контракт на два або три роки
Барселона веде переговори про підписання Депая
#Депай, #Барселона

Джерело - sportarena.com.

Барселона веде переговори про підписання нападника Ліона Мемфіса Депая.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють терміни контракту: мова йде про угоду до 2023 або 2024 року.

Повідомлялося, що Депай може відмовитися від переходу в Барселону в разі звільнення Рональда Кумана. Рішення щодо майбутнього голландського тренера повинні прийняти сьогодні.

В кінці червня 27-річний Депай стане вільним агентом. У минулому сезоні Мемфіс забив 22 м'ячі і віддав 12 результативних передач в 40 матчах Ліона.

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