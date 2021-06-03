Фенербахче повісив цінник на Аллах'яра

Іранський форвард може стати найдорожчим придбанням луганчан в історії

Нападник Фенербахче Аллах'яр Сайядманеш, який виступає на правах оренди за луганську Зорю, може переїхати в Україну на постійну основу.

Про це повідомляє Sporx.

Турецький клуб готовий розглянути можливість продажу 19-річного іранця. Фенербахче хоче виручити за Аллах'яра як мінімум 3,5 мільйона євро.

Якщо Зоря погодиться з умовами турецької команди, то Сайядманеш стане найдорожчим придбанням Зорі в історії.

Нагадаємо, Аллахьяр виступає за луганський клуб з жовтня 2020 року, його оренда закінчується в кінці 2021-го. У минулому сезоні форвард провів за Зорю 26 матчів, забивши шість голів і віддавши три асисти.