Зоря готує трансфер нападника Фенербахче

Зоря може викупити нападника Фенербахче

Фенербахче очікує, що Зоря скористається опцією на викуп орендованого форварда Аллах'яра Сайядманеша за 3,5 млн євро.

Про це повідомляє internethaber.com.

Ця сума істотно допоможе "канарейкам" виконати умови договору з УЄФА щодо дотримання норм фінансового фейр-плею, з чим раніше у Фенербахче були проблеми.

За інформацією джерела, Зоря може викупити Аллах'яра з метою подальшого перепродажу. Зокрема, інтерес до іранця проявляє Динамо, а також неназвані клуби з Бельгії.

У сезоні, що завершився Аллах'яр провів 26 матчів, відзначившись 6 забитими м'ячами і 3 результативними передачами.