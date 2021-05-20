Зоря готує трансфер нападника Фенербахче

Джерело - sport.ua.
Фенербахче очікує, що Зоря скористається опцією на викуп орендованого форварда Аллах'яра Сайядманеша за 3,5 млн євро.
Про це повідомляє internethaber.com.
Ця сума істотно допоможе "канарейкам" виконати умови договору з УЄФА щодо дотримання норм фінансового фейр-плею, з чим раніше у Фенербахче були проблеми.
За інформацією джерела, Зоря може викупити Аллах'яра з метою подальшого перепродажу. Зокрема, інтерес до іранця проявляє Динамо, а також неназвані клуби з Бельгії.
У сезоні, що завершився Аллах'яр провів 26 матчів, відзначившись 6 забитими м'ячами і 3 результативними передачами.