Тоттенгем повісив цінник на Кейна

Клуб за гравця хоче близько 200 млн фунтів

Тоттенгем від продажу форварда Гаррі Кейна бажає отримати близько 200 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Eurosport.

Передбачалося, що Шпори будуть готові розлучитися з головною зіркою за 150 мільйонів, але дана сума не влаштує керівництво столичного клубу.

Кейн хоче покинути Тоттенхем, але поки не звертався до керівництва з офіційним запитом про трансфер. Передбачається, що англієць хоче продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Контракт Гаррі з рідним клубом діє до 2024 року. У нинішньому сезоні він забив 32 голи і віддав 16 результативних передач в 48 матчах у всіх турнірах.

Раніше, Челсі хоче перехопити Кейна.