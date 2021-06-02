Представники Шахтаря і Бенфіки обговорили трансфер Педріньо

Педріньо може змінити клуб

У Португалії відбулася зустріч між головою департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту і керівництвом Бенфіки, на якій обговорювався можливий перехід в український клуб правого вінгера лісабонців Педріньо.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Відзначається, що жодних істотних зрушень зустріч не дала, і сторони все ще мають різні погляди на суму угоди.

У самій Бенфіці хочуть домовитися про повноцінний продаж гравця, навіть якщо фінансово ця пропозиція буде трохи гіршою за оренду з опцією викупу.

Сам Педріньо хотів би залишитися в Європі, але вважатиме за краще обрати клуб, де йому пообіцяють ігрову практику й більше можливостей, ніж він отримав в Бенфіці.

У сезоні-2020/21 Педріньо провів 31 матч у всіх турнірах, забивши 1 м'яч і віддавши 4 асисти. Переважно 23-річний бразилець з'являвся на полі на заміни з лави запасних.

Нагадаємо, Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.