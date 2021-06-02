Вест Гем хоче віддати Ярмоленка у Спартак

Вест Гем хоче позбутися Андрія Ярмоленка

Вест Гем збирається обміняти українця Андрія Ярмоленка на хавбека Спартака Алекса Крала.

Про це повідомляє westhamfans.org.

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Сторони хотіли б оформити угоду до початку Євро, на якому виступлять обидва гравці. Спартак вимагає за Крала 8 млн євро, однак Вест Гем розраховує збити ціну завдяки Ярмоленку. Вінгер збірної України остаточно випав зі складу "молотів", хоча отримує чималу зарплатню – 115 тис фунтів на тиждень.

Крал у попередній кампанії провів за Спартак 30 матчів, відзначився 5 асистами.