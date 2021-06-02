Моурінью хоче перехопити Доннарумму

Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб

Головний тренер Роми Жозе Моурінью хоче бачити у своїй команді воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумму.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Португальський фахівець намагається переконати керівництво римлян виділити необхідну суму для підписання 22-річного голкіпера. Контракт Доннарумми з Міланом завершується 1 липня 2021, після чого гравець стане вільним агентом.

Найбільша перепона для потенційного переходу італійця – це його зарплатня. Міно Райола вимагає мінімум 10-12 млн євро в рік для свого клієнта. Жозе Моурінью просить американських власників клубу піти на поступки заради підписання зіркового воротаря.

Нагадаємо, що Доннаруммою цікавляться також Ювентус, ПСЖ і Барселона. У сезоні 2020/21 Серії А голкіпер не пропустив жодного м'яча у ворота "россонері" у 13-и матчах з 37-и.