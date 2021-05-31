Барселона готова підписати Доннарумму

На італійця претендує і Ювентус

Барселона готова підписати голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумма, який влітку стане вільним агентом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У боротьбі за 22-річного італійця конкуренцію каталонцям складе Ювентус, який не один місяць веде переговори з агентом гравця Міною Райолу.

Доннарумма залишає Мілан, оскільки не зміг домовитися з рідним клубом про новий контракт. Сторони не погодили розмір зарплати голкіпера.

У минулому сезоні Доннарумма зіграв в 48 матчах Мілана, пропустивши 54 м'ячі.

Барселона посіла третє місце в Прімері за підсумками сезону. У травні операцію на коліні переніс основний воротар блаугранас Марк-Андре тер Штеген, терміни відновлення якого поки невідомі.

Раніше, Барселона готує масштабну чистку складу.