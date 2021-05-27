Ребров може очолити клуб АПЛ

Українець є альтернативним варіантом для шпор

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера Тоттенгема.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Українець є альтернативним варіантом для Шпор. В першу чергу в лондонському клубі хочуть повернути Маурісіо Почеттіно, який зараз очолює ПСЖ. Якщо аргентинець вирішить залишитися в Парижі, тоді Шпори можуть звернутися до кандидатури українського фахівця.

Відзначимо, що Ребров виступав за Тоттенхем в якості футболіста з 2000 по 2002 рік.

Ребров очолює Ференцварош з літа 2018 року. Президент Ференцвароша Габор Кубатієв розповів, що українець вирішив покинути чемпіонів Угорщини.

Разом з Фраді український тренер виграв три чемпіонати Угорщини поспіль, а його чинний контракт розрахований до 2022 року.

Тоттенгем закінчив сезон на сьомому місці АПЛ. Лондонська команда виступить в Лізі Конференцій. На цей час Тоттенхем на правах виконуючого обов'язки очолює Раян Мейсон.

Раніше повідомлялося, що Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче.