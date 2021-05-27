Ребров може очолити клуб АПЛ

Джерело - sportarena.com.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера Тоттенгема.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Українець є альтернативним варіантом для Шпор. В першу чергу в лондонському клубі хочуть повернути Маурісіо Почеттіно, який зараз очолює ПСЖ. Якщо аргентинець вирішить залишитися в Парижі, тоді Шпори можуть звернутися до кандидатури українського фахівця.
Відзначимо, що Ребров виступав за Тоттенхем в якості футболіста з 2000 по 2002 рік.
Ребров очолює Ференцварош з літа 2018 року. Президент Ференцвароша Габор Кубатієв розповів, що українець вирішив покинути чемпіонів Угорщини.
Разом з Фраді український тренер виграв три чемпіонати Угорщини поспіль, а його чинний контракт розрахований до 2022 року.
Тоттенгем закінчив сезон на сьомому місці АПЛ. Лондонська команда виступить в Лізі Конференцій. На цей час Тоттенхем на правах виконуючого обов'язки очолює Раян Мейсон.
Раніше повідомлялося, що Ребров веде серйозні переговори з Фенербахче.