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Мхітарян продовжив контракт з Ромою

Сьогодні 20:59 123 0
Контракт гравця розрахований на один рік
Мхітарян продовжив контракт з Ромою
#Мхітарян, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян продовжить виступи за римський клуб.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Хавбек продовжив контракт на один рік.

Нагадаємо, Маліновський – найкращий асистент Серії А.

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