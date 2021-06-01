Мхітарян продовжив контракт з Ромою

Джерело - Чемпіон.
Вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян продовжить виступи за римський клуб.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Хавбек продовжив контракт на один рік.
Нагадаємо, Маліновський – найкращий асистент Серії А.
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Джерело - Чемпіон.
Вірменський півзахисник Роми Генріх Мхітарян продовжить виступи за римський клуб.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Хавбек продовжив контракт на один рік.
Нагадаємо, Маліновський – найкращий асистент Серії А.