Маліновський – найкращий асистент Серії А

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став лідером за кількістю результативних передач за підсумками сезону-2020/21 в Серії А.

На рахунку Маліновського 11 результативних передач у 36 матчах.

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Його найближчими переслідувачами виступили відразу чотири футболісти. У Мхітаряна, Зелінського, Де Пауля і Сапати по десять результативних передач.

Всього 28-річний українець набрав за системою гол + пас 20 очок в сезоні Серії А - 8 голів і 12 передач.