 Маліновський – найкращий асистент Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський – найкращий асистент Серії А

Сьогодні 10:44 198 0
Маліновський – найкращий асистент Серії А
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став лідером за кількістю результативних передач за підсумками сезону-2020/21 в Серії А.

На рахунку Маліновського 11 результативних передач у 36 матчах.

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Його найближчими переслідувачами виступили відразу чотири футболісти. У Мхітаряна, Зелінського, Де Пауля і Сапати по десять результативних передач.

Всього 28-річний українець набрав за системою гол + пас 20 очок в сезоні Серії А - 8 голів і 12 передач.

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