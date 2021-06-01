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Маліновський відреагував на можливий перехід в Інтер

Сьогодні 13:57 423 0
Руслан Маліновський прокоментував інтерес Інтера
Маліновський відреагував на можливий перехід в Інтер
#Маліновський, #Аталанта, #Інтер

Джерело - BurBuzz.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський пояснив інформацію про інтерес Інтера.

Про це розповів сам футболіст.

"У футболі так трапляється, коли є пропозиція від великого клубу, ти просто не можеш відмовити. Звичайно, хочеться зробити крок вперед і спробувати зіграти на цьому рівні. Футбольне життя - воно одне і, можливо, через рік такої можливості не буде, тому, якщо не спробувати - будеш жаліти. Якщо не вийде, це вже інше питання, все залежить від мене.

Я не замислювався про можливий перехід в АПЛ, головне було - завершити добре чемпіонат, підготуватися до Євро і зараз найголовніше - це добре зіграти на чемпіонаті Європи.

Міг би стати чемпіоном Італії в складі Інтера? Не згоден, не було ніякої конкретики. Скаути ведуть багатьох футболістів, але до мене ніхто не звертався і ніхто не спілкувався з контрактним питанням. Нічого не було.

Після одного матчу головний тренер "Інтера" Антоніо Конте мені сказав, що хороша гра і все. Я не знаю, можливо, хтось спілкувався з моїми агентами, але до мене така інформація не доходила. Значить, ніякої конкретики не було", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновському необхідна операція.

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