Руслан Маліновський прокоментував проблему з грижею

Джерело - BurBuzz.

У півзахисника Аталанти і збірної України Руслана Маліновського є проблеми з грижею живота.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, потрібно робити операцію. Потрібно потерпіти цей відрізок, а після чемпіонату Європи зайнятися цим. Воно нікуди не поділося, у багатьох моментах це не дає грати на повну і постійно грати з дискомфортом і больовими відчуттями не так легко", - сказав Маліновський.

У минулому сезоні Серії А 28-річний Малиновський в складі Аталанти провів 36 матчів і забив 8 м'ячів, а також віддав 12 результативних передач.