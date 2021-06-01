Тухель продовжив контракт з Челсі

Томас Тухель підписав довгостроковий контракт з Челсі

Челсі та Томас Тухель продовжили співпрацю до 2024-го року, скориставшись відповідним пунктом у контракті німецького фахівця.

Про це повідомляє Bild.

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Попередня угода була розрахована до літа 2023-го, але перемога у Лізі чемпіонів дозволила пролонгувати контракт.

Нагадаємо, Тухель очолив Челсі у січні, замінивши на цій посаді Френка Лемпарда.

За підсумками минулого сезону АПЛ, Челсі фінішував на 4-й сходинці.

Раніше, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.