Тухель продовжив контракт з Челсі

Джерело - football24.ua.
Челсі та Томас Тухель продовжили співпрацю до 2024-го року, скориставшись відповідним пунктом у контракті німецького фахівця.
Про це повідомляє Bild.
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Попередня угода була розрахована до літа 2023-го, але перемога у Лізі чемпіонів дозволила пролонгувати контракт.
Нагадаємо, Тухель очолив Челсі у січні, замінивши на цій посаді Френка Лемпарда.
За підсумками минулого сезону АПЛ, Челсі фінішував на 4-й сходинці.
Раніше, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.