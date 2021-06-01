Агуеро: Барселона - найкращий клуб світу

Аргентинський нападник Серхіо Агуеро оцінив свій перехід з Манчестер Сіті у Барселону на правах вільного агента.

Про це розповів сам футболіст.

"Барселона - найкращий клуб світу, тому, як мені здається, я прийняв гарне рішення. Сподіваюся, що зможу допомогти команді. Звичайно, перехід сюди - крок вперед для моєї кар'єри. Я дуже щасливий. Сподіваюся, що допоможу команді брати трофеї.

Найголовніше - я хочу грати, допомагати цьому складу. Якщо команда буде досягати успіхів, я буду щасливий. Я постараюся зробити все, щоб до кінця наступного сезону ми підійшли з трофеями. Я буду віддавати всі сили.

Сподіваюся, уболівальники отримають задоволення, спостерігаючи за моєю грою. Я готовий змінити свій стиль гри заради "Барселони". Сподіваюся, допоможу команді своїм досвідом", - відзначив Агуеро.