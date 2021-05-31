Барселона підписала Агуеро

Гравець підписав контракт до кінця сезону 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона підписала колишнього гравця Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Барселона та Агуеро досягли домовленості про приєднання гравця до клубу з 1 липня, коли закінчується його контракт з Манчестер Сіті.

Гравець підписав контракт до кінця сезону 2022/23, а його умова викупу встановлюється на рівні 100 мільйонів євро.

Презентація аргентинця в каталонському клубі відбудеться сьогодні.

Раніше, Барселона готує масштабну чистку складу.