Реал може запросити Анчелотті

Клуб продовжує пошуки нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Мадридський клуб розглядає варіант із запрошенням на посаду головного тренера Карло Анчелотті, який зараз працює в Евертоні.

Про це повідомляє журналіст Антон Меана.

Термін чинного контракту 61-річного фахівця з Евертоном закінчується у 2024 році.

🚨🎙️ Informa @AntonMeana en @h25deportes



📝 Se une un nombre a la lista de candidatos al banquillo del Real Madrid



💥 En el club se plantean el regreso de CARLO ANCELOTTI



📻 Ampliamos a las 23:30 en @ElLarguero con @ManuCarreno pic.twitter.com/IzcZCspJTW — El Larguero (@ellarguero) May 31, 2021

Італієць вже тренував Реал в період з 2013 по 2015 рік. Під його керівництвом Реал виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, а також Кубок і Суперкубок Іспанії.

Раніше, Рауль і Конте відмовилися очолити Реал.