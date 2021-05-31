Реал може запросити Анчелотті

Джерело - Чемпіон.
Мадридський клуб розглядає варіант із запрошенням на посаду головного тренера Карло Анчелотті, який зараз працює в Евертоні.
Про це повідомляє журналіст Антон Меана.
Термін чинного контракту 61-річного фахівця з Евертоном закінчується у 2024 році.
🚨🎙️ Informa @AntonMeana en @h25deportes— El Larguero (@ellarguero) May 31, 2021
📝 Se une un nombre a la lista de candidatos al banquillo del Real Madrid
💥 En el club se plantean el regreso de CARLO ANCELOTTI
📻 Ampliamos a las 23:30 en @ElLarguero con @ManuCarreno pic.twitter.com/IzcZCspJTW
Італієць вже тренував Реал в період з 2013 по 2015 рік. Під його керівництвом Реал виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, а також Кубок і Суперкубок Іспанії.
Раніше, Рауль і Конте відмовилися очолити Реал.