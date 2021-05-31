Рауль і Конте відмовилися очолити Реал

Флорентіно Перес продовжує пошуки нового тренера

Реал продовжує пошуки нового тренера, адже кілька кандидатів вже відхили варіант з "вершковими".

Про це повідомляє Cope.

Мадридський клуб відмовився очолити Антоніо Конте, який днями розірвав контракт з міланським Інтером. Рауль і Хабі Алонсо, які працюють у молодіжках Реала та Реал Сосьєдада відповідно, теж відмовилися працювати в першій команді "вершкових" після відходу Зідана.

Окрім Почеттіно, про інтерес Реала до якого вже відомо, назвали ще одного кандидата. Ним став Роберто Мартінес, який очолює збірну Бельгії. Відзначається, що колись мадридці вже контактували з іспанським тренером, але це було достатньо давно. Наразі перемовини з наставником бельгійців не стартували, адже "червоні дияволи" готуються до чемпіонату Європи.

Раніше, Зідан пояснив відхід з Реала.