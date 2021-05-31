Динамо візьме Дуелунда на збір

23-річний данський атакувальний півзахисник Динамо Міккель Дуелунд відправиться на збір у складі київської команди.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Не знаю як Клейтон, але Дуелунд точно їде на збір. Луческу все одно буде продовжувати з ним працювати і намагатися зробити так, щоб він розкрився. Про це говорив і Луческу, і Ігор Суркіс.

Шанси є. Тренер повинен витягнути з нього максимум, зробити так, щоб він прогресував і знайшов себе у цій команді", - сказав Циганик.