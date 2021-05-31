Динамо візьме Дуелунда на збір

Джерело - Чемпіон.
23-річний данський атакувальний півзахисник Динамо Міккель Дуелунд відправиться на збір у складі київської команди.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Не знаю як Клейтон, але Дуелунд точно їде на збір. Луческу все одно буде продовжувати з ним працювати і намагатися зробити так, щоб він розкрився. Про це говорив і Луческу, і Ігор Суркіс.
Шанси є. Тренер повинен витягнути з нього максимум, зробити так, щоб він прогресував і знайшов себе у цій команді", - сказав Циганик.
Дуелунд перейшов в Динамо з Мідтьюлланда літом 2018 року за €4 мільйони. У поточному сезоні футболіст провів за київську команду 4 матчі у всіх турнірах.
Орієнтовна вартість футболіста складає €1,5 мільйони.
Раніше повідомлялося, що Динамо виставить футболіста на трансфер.