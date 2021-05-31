Нова угода голкіпера з донецьким клубом розрахована на два роки

Джерело - ФК Шахтар.

36-річний український воротар Андрій Пятов продовжив контракт із Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пролонгована угода діятиме ще 2 роки - до кінця сезону 2022/2023.

Андрій Пятов - найдосвідченіший футболіст у складі. Він виступає за команду від літа 2007 року, провів уже 14 сезонів і разом із Шахтарем став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України.

Пятов із 468 матчами входить до ТОП-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Дарійо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота Шахтаря сухими.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.