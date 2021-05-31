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В УЄФА відреагували на позов від Суперліги

Сьогодні 19:40 444 0
УЄФА опублікувала заяву щодо позову Суперліги
В УЄФА відреагували на позов від Суперліги
#Суперліга, #УЄФА

Джерело - football.ua.

УЄФА бере до відома оголошення суду Європейського союзу про передачу справи так званої Європейської суперліги від мадридського суду.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"УЄФА бере до відома оголошення суду Європейського союзу про передачу справи так званої Європейської суперліги від мадридського суду, незважаючи на те, що дев'ять з його клубів-засновників вже вийшли з гри. УЄФА впевнений у своїй позиції і буде твердо її захищати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у квітні цього року європейська Суперліга, до складу якої увійшло 12 ТОП-клубів Європи, заявила про свій запуску вже в наступному сезоні. Однак потім учасникам проєкту пригрозили виключенням з національних чемпіонатів і єврокубків, а також введенням ряду інших санкцій з боку УЄФА, через що його запуск зірвався.

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