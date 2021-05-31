Суперліга буде боротися за свої права

Суд Європейського союзу розгляне справу про можливі неправомірні дії УЄФА і ФІФА щодо учасників гучного проєкту Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Представники нового турніру подали позов до організацій через порушення закону про конкуренцію.

Учасники проєкту - Реал, Барселона і Ювентус - посилаються на рішення суду Мадрида, яке забороняє УЄФА перешкоджати створенню Суперліги.

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак Атлетіко, Інтер, Мілан, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем згодом вийшли з даного проєкту, а також направили в УЄФА Декларацію про прихильність.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.