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Суперліга подала в суд на УЄФА і ФІФА

Сьогодні 14:11 343 0
Суперліга буде боротися за свої права
Суперліга подала в суд на УЄФА і ФІФА
#Суперліга, #УЄФА, #ФІФА

Джерело - isport.ua.

Суд Європейського союзу розгляне справу про можливі неправомірні дії УЄФА і ФІФА щодо учасників гучного проєкту Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Представники нового турніру подали позов до організацій через порушення закону про конкуренцію.

Учасники проєкту - Реал, Барселона і Ювентус - посилаються на рішення суду Мадрида, яке забороняє УЄФА перешкоджати створенню Суперліги.

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак Атлетіко, Інтер, Мілан, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем згодом вийшли з даного проєкту, а також направили в УЄФА Декларацію про прихильність.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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