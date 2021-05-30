Барселона готує масштабну чистку складу

Керівництво Барселони на чолі з президентом Жуаном Лапортою хоче значно змінити склад команди.

Про це повідомляє AS.

Улуб можуть залишити відразу шість футболістів: захисники Жорді Альба і Серджіо Роберто, хавбеки Серхіо Бускетс і Філіппе Коутінью, а також форварди Антуан Грізманн і Усман Дембеле.

Альба може перебратися в Атлетіко, Бускетс - у Баварію, Грізманн - в ПСЖ, а Коутинью - в Ліверпуль. У Роберто є пропозиції з чемпіонату Франції, а у Дембеле - з Англії. Барселона готова піти на продаж цих гравців, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Нагадаємо, Барселона готується підписати Агуеро, Вейналдума та Гарсію.