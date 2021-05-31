Динамо може запропонувати 8 мільйонів євро за вінгера Греміо

Бразильський клуб робить все, щоб підвищити ціну на 23-річного футболіста

Джерело - Чемпіон.

У літнє трансферне вікно Динамо може підсилити склад 23-річним лівим вінгером Греміо Феррейрою.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Кияни можуть запропонувати 8 мільйонів євро. Керівництво бразильського клубу намагається підвищити клаусула, підписавши новий контракт з футболістом.

Феррейра розглядає пропозицію Греміо. Проте, пріоритетним для нього варіантом залишається переїзд до Європи. Зокрема, раніше повідомлялося, що до футболіста придивляється Шахтар.

Зазначимо, що у поточному сезоні чемпіонату Бразилії 23-річний футболіст провів 13 матчів, в яких забив 4 м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро. Гравець може зіграти на обох флангах атаки та під нападником.