Динамо може запропонувати 8 мільйонів євро за вінгера Греміо

Джерело - Чемпіон.
У літнє трансферне вікно Динамо може підсилити склад 23-річним лівим вінгером Греміо Феррейрою.
Про це повідомляє Bolavip Brasil.
Кияни можуть запропонувати 8 мільйонів євро. Керівництво бразильського клубу намагається підвищити клаусула, підписавши новий контракт з футболістом.
Феррейра розглядає пропозицію Греміо. Проте, пріоритетним для нього варіантом залишається переїзд до Європи. Зокрема, раніше повідомлялося, що до футболіста придивляється Шахтар.
Зазначимо, що у поточному сезоні чемпіонату Бразилії 23-річний футболіст провів 13 матчів, в яких забив 4 м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро. Гравець може зіграти на обох флангах атаки та під нападником.