Шахтар близький до трансферу бразильського вінгера

Шахтар готує трансфер бразильського вінгера

Греміо веде переговори з Шахтарем щодо трансферу 23-річного вінгера Алдеміра дос Сантоса Феррейри.

Про це повідомляє Minha Torcida.

"Гірники" готові інвестувати в покупку Феррейри значні кошти. Зараз український клуб аналізує можливість активації клаусули вінгера, яка становить 8 млн євро. При цьому, Греміо володіє тільки 80% економічних прав на футболіста.

Контракт гравця з бразильським клубом розрахований до кінця 2023 року.

Наразі Феррейра зіграв 83 матчі за Греміо, в яких забив 10 м'ячів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 750 тис євро.

Раніше, Інтернасьйонал підписав контракт з Тайсоном.