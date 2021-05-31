Яремчук: Наразі я гравець збірної України

Нападник збірної України Роман Яремчук сконцентрований на підготовці національної команди та не думає про зміну клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи поїду на Євро-2020 гравцем Гента? Не хочу про це говорити. На цей час я гравець збірної України. Крапка. Зараз взагалі не думаю про клуб, моя концентрація тільки тут, в збірній. На дзвінки з незнайомих номерів взагалі не відповідаю - тільки б мене ніхто не відволікав від підготовки до чемпіонату Європи...", - розповів Яремчук.