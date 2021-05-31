Нападник збірної України Роман Яремчук повернувся у загальну групу національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Як проходить реабілітація після пошкодження? Вже все добре. Відсьогодні приступаю до роботи в загальній групі з командою.

Вважаю, що мені дуже пощастило, що в тому поєдинку, з Мехеленом, я вчасно попросив заміну і уникнув дуже серйозну травму. Але тепер вже нема про що переживати. Почав робити спринти, біль пройшла", - розповів Яремчук.